Продвижение ВС России продолжается

Вооруженные силы России освободили село Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село располагается в Покровском районе ДНР, рядом с городом Украинск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на покровском направлении как "чрезвычайно сложную".

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.

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