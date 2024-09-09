ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия России освободила Мемрик в ДНР

13:34
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Продвижение ВС России продолжается

Вооруженные силы России освободили село Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село располагается в Покровском районе ДНР, рядом с городом Украинск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на покровском направлении как "чрезвычайно сложную".

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.