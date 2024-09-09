В Кремле пожелали счастья детскому омбудсмену

Львова-Белова вышла замуж

В Кремле не стали комментировать свадьбу уполномоченного по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой и учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

"Мы, наверное, вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка < …> Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Газете.Ru")

О свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой стало известно 9 сентября. Праздник прошел на вилле "Ротонда", на церемонии присутствовали более 100 гостей, которых развлекали Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс.

Слухи об отношениях основателя "Царьграда" и детского омбудсмена появились зимой 2023 года, когда их заметили держащимися за руки во время крестного хода в Екатеринбурге. Этот брак для них не первый. Львова-Белова была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом, у пары девять детей, четверо из них усыновленные. Малофеев также состоял в браке, у него трое детей.

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