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В Кремле пожелали счастья детскому омбудсмену

13:57
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Львова-Белова вышла замуж

В Кремле не стали комментировать свадьбу уполномоченного по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой и учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Билан не смог спеть несколько своих песен на свадьбе бизнесмена Малофеева

"Мы, наверное, вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка < …> Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Газете.Ru")

О свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой стало известно 9 сентября. Праздник прошел на вилле "Ротонда", на церемонии присутствовали более 100 гостей, которых развлекали Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс.

Слухи об отношениях основателя "Царьграда" и детского омбудсмена появились зимой 2023 года, когда их заметили держащимися за руки во время крестного хода в Екатеринбурге. Этот  брак для них не первый. Львова-Белова была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом, у пары девять детей, четверо из них усыновленные. Малофеев также состоял в браке, у него трое детей.

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