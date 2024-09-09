Беременность подружки Дурова обсуждают в Сети

Девушка с округлившимся животом появилась на публике

На днях Павел Дуров вышел на свободу из французской тюрьмы после того, как внес залог в размере пяти миллионов евро. В Сети появилось видео, на котором запечатлен основатель Telegram вместе со своей подругой Юлией Вавиловой. Теперь интернет-пользователи бурно обсуждают увиденное. Причем куда больше внимания комментаторов, как оказалось, досталось не Павлу, а Юлии.

Некоторые стали возмущаться, что девушка опять появилась на публике в спортивном костюме. Другие обратили внимание на обтягивающую живот олимпийку Юлии Вавиловой. После этого в Сети поползли слухи о том, что приятельница Павла Дурова может быть беременна.

Меж тем называющая себя матерью троих детей миллиардера Ирина Болгар на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала видео, на котором запечатлена с Павлом Дуровым и внушительным животом. Очевидно, речь идет о последних месяцах беременности. Архивные кадры она подписала так: "Последние месяцы перед тем, как мы переехали в Европу в 2018 году".

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