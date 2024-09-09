ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременность подружки Дурова обсуждают в Сети

13:52
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Девушка с округлившимся животом появилась на публике

На днях Павел Дуров вышел на свободу из французской тюрьмы после того, как внес залог в размере пяти миллионов евро. В Сети появилось видео, на котором запечатлен основатель Telegram вместе со своей подругой Юлией Вавиловой. Теперь интернет-пользователи бурно обсуждают увиденное. Причем куда больше внимания комментаторов, как оказалось, досталось не Павлу, а Юлии.

Некоторые стали возмущаться, что девушка опять появилась на публике в спортивном костюме. Другие обратили внимание на обтягивающую живот олимпийку Юлии Вавиловой. После этого в Сети поползли слухи о том, что приятельница Павла Дурова может быть беременна.

Меж тем называющая себя матерью троих детей миллиардера Ирина Болгар на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала видео, на котором запечатлена с Павлом Дуровым и внушительным животом. Очевидно, речь идет о последних месяцах беременности. Архивные кадры она подписала так: "Последние месяцы перед тем, как мы переехали в Европу в 2018 году".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Павел Дуров
Павел Дуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.