РЖД планирует возобновить поездки в Китай

Сообщение приостановлено с 2020 года

В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем.

В этом заинтересованы все стороны, в том числе власти Забайкальского края, где есть проблемы из-за перегруженности автомобильного пункта пропуска, сообщили в пресс-службе компании.

пассажирское сообщение с Китаем было приостановлено в феврале 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Ранее РЖД запустили первый беспилотный поезд на Московском центральном кольце (МЦК). Однако пока машинист присутствует в кабине - он контролирует работу системы и выполняет ряд операций, таких как открытие и закрытие дверей.

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