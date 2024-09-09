РЖД планирует возобновить поездки в Китай

Сообщение приостановлено с 2020 года
В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем.
В этом заинтересованы все стороны, в том числе власти Забайкальского края, где есть проблемы из-за перегруженности автомобильного пункта пропуска, сообщили в пресс-службе компании.
пассажирское сообщение с Китаем было приостановлено в феврале 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Ранее РЖД запустили первый беспилотный поезд на Московском центральном кольце (МЦК). Однако пока машинист присутствует в кабине - он контролирует работу системы и выполняет ряд операций, таких как открытие и закрытие дверей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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