Москвичи могут подать заявку на участие в проекте "СтоЛИЧНЫЕ истории"

Сделать это можно до 10 октября

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Некоммерческим фондом "Международных интеграционных технологий" в 2024 году реализует проект "СтоЛИЧНЫЕ истории" (далее - проект), направленный на сплочение граждан нашей страны разных национальностей вокруг важнейших событий, связанных с проведением специальной военной операции (СВО), формирование у подрастающего поколения и молодежи нравственных ценностей и патриотизма, осознанной необходимости поддержки наших граждан, выполняющих воинский долг, мирного населения, которое продолжает жить в условиях войны на приграничных территориях.

В рамках проекта проходит сбор заявок с историями о неравнодушных москвичах и организациях, которые оказывают безвозмездную поддержку участникам СВО и мирному населению, проживающему в приграничных зонах проведения СВО. Написать рассказы можно индивидуально или коллективно – семьей, классом или организацией.

Заявки для участия в проекте принимаются с 3 сентября по 10 октября 2024 года на почту оргкомитета 100lica_svoim@mail.ru в произвольной форме с указанием названия организации или физического лица, описанием объёма и характера оказываемой помощи участникам СВО и жителям приграничных территорий. При отправке письма необходимо указать имя и фамилию автора рассказа или авторского коллектива, контактные данные для обратной связи.



По итогам сбора историй жюри, в состав которого входят Герои России, определит 7 победителей в нескольких номинациях. О них будут созданы видеоролики – визитные карточки, рассказывающие о добрых поступках, благотворительной деятельности.

19 ноября 2024 года в Центральном Доме Актера им. А.А. Яблочкиной на Старом Арбате пройдет торжественная церемония награждения победителей проекта "СтоЛИЧНЫЕ истории", где победителей наградят памятным призом и дипломом победителя, покажут созданные видеоролики. Участники проекта получат диплом лауреата конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории".

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