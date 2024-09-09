Путин присвоил озвучившей Степашку актрисе звание Народной артистки

Они работают вместе уже более 50 лет

Президент России Владимир Путин присвоил звание Народной артистки Наталье Голубенцевой.

Она озвучила Степашку в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!". Награда присуждена за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

1 сентября передача "Спокойной ночи, малыши!" отметила 60-летний юбилей. Голубенцева бессменно озвучивает Степашку и управляет куклой уже более 50 лет.

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