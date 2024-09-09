ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин присвоил озвучившей Степашку актрисе звание Народной артистки

14:32
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Они работают вместе уже более 50 лет

Президент России Владимир Путин присвоил звание Народной артистки Наталье Голубенцевой.

Она озвучила Степашку в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!". Награда присуждена за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

1 сентября передача "Спокойной ночи, малыши!" отметила 60-летний юбилей. Голубенцева бессменно озвучивает Степашку и управляет куклой уже более 50 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева
Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.