В Подмосковье разбился самолет Ан-2

Погибли два человека

В Подмосковье разбился легкий транспортный самолет Ан-2.

Катастрофа произошла в Рузском районе у поселка Ватулино. По предварительным данным, экипаж в составе двух человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На месте падения работают экстренные службы. Официально о причинах ЧП пока не говорится. Telegram-канал Mash пишет о произошедших неполадках с мотором. Экипаж проводил тестовый полёт после долгосрочного ремонта.

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