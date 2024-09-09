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В Подмосковье разбился самолет Ан-2

14:04
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Погибли два человека

В Подмосковье разбился легкий транспортный самолет Ан-2.

Катастрофа произошла в Рузском районе у поселка Ватулино. По предварительным данным, экипаж в составе двух человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. 

На месте падения работают экстренные службы. Официально о причинах ЧП пока не говорится. Telegram-канал Mash пишет о произошедших неполадках с мотором. Экипаж проводил тестовый полёт после долгосрочного ремонта.

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