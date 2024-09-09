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Песков рассказал об отношениях Путина и Маслякова: Они знали друг друга очень хорошо

14:24
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

8 сентября не стало прославленного ведущего

Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Сообщается, что последние два года знаменитый ведущий боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на то, что он уже не мог сниматься в КВН, шоумен, говорят, тщательно следил за своим детищем.

А когда стало известно о смерти телеведущего, многие отечественные знаменитости поспешили выразить свои соболезнования. Бесспорно, вклад Александра Маслякова в развитие отечественного юмора бесценен. Телеграмму, посвященную смерти легендарного ведущего, его близким направил даже Владимир Путин. Как оказалось, шоумен и президент России были хорошо знакомы.

"Они знали друг друга очень хорошо, и президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Пятому каналу".

Ранее тпоявилась информация, что Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Однако время и дата прощания пока неизвестны.

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