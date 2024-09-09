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Искусственный интеллект создал программу Недели современной музыки в "Зарядье"

15:20
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Искусственный интеллект сформировал программу концертов для Недели современной музыки

Искусственный интеллект сформировал программу концертов для Недели современной музыки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба концертного зала «Зарядье».

«Сочинения современных композиторов прозвучат в концертом зале «Зарядье» с 8 по 12 января. В исполнении камерного оркестра im SPIEGEL, творческого объединения mader nort, Île Thélème Ensemble, участников лаборатории для молодых композиторов «Открытый космос» и солистов CEAM. Программу концертов сформировал искусственный интеллект», – говорится в сообщении.

Как уточняется, программы составлялись с применением популярных платформ. Каждой нейросети был дан одинаковый промт – составить порядок исполнения произведений и объяснить логику предложенной концепции, а исполнителям предстояло выбрать наиболее подходящий вариант и прокомментировать ее работу.

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