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Умер актер из фильма "Трест, который лопнул"

15:23
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Артиста не стало 8 сентября

Одесский академический театр кукол сообщил о смерти актера театра и кино Валерия Бассэля. Ему было 85 лет.

"Ушел из жизни Валерий Михайлович Бассэль, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра", - сообщает ТАСС со ссылкой на страницу театра в запрещенной социальной сети Facebook.

Валерий Бассэль родился в Москве в 1939 году, а в 1972 переехал в Одессу. Он играл в советских фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Зеленый фургон", "Трест, который лопнул" и других. Бассэль также снимался в сериале "Жизнь и приключения Мишки Япончика". Кроме того, он был участником юмористической программы "Джентльмен-шоу".

Напомним, что в этот дже день, 8 сентября, умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков. Ему было 82 года. С 2022 года шоумен перестал сниматься в передаче, потому что проходил лечение от онкологического заболевания. Однако несколько месяцев назад врачи признали, что больше ничего не могут сделать с недугом телеведущего. речь шла о неоперабельной опухоли.

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