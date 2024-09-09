ВС России поразили скопления резервов ВСУ и иностранных наемников под Сумами

Подразделения группировки "Север" отразили три атаки украинских штурмовиков

Российские войска отразили три атаки ВСУ на курском направлении. Еще несколько атак сорвано на стадии подготовки, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, поражены скопления живой силы и техники нескольких бригад украинской армии. Авиация, артиллерия, ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников в Сумской области.

Потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Продолжаются разведывательно-поисковые операции, российские военные выявляют и уничтожают диверсионные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь территории России, добавили в Минобороны.

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