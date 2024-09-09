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СК возбудил дело о гибели двух пилотов в Подмосковье

15:51
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Разбился самолет-амфибия

Подмосковная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места падения самолета под Рузой.

Как сообщается, крушение потерпел самолет-амфибия "Алекс-251", а не самолет Ан-2, о чем ранее писали СМИ.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В СК подтвердили, что экипаж самолета погиб. На земле жертв и разрушений нет. Причины произошедшего выясняются. 

О происшествии у поселка Ватулино Рузского городского округа стало известно днем 9 сентября. По данным ТАСС, самолет принадлежал аэроклубу "Ватулино". Mash пишет, что самолет выполнял испытательный полет после ремонта.

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