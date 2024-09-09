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Орбан пообещал "эффектное" проявление своей мирной миссии по Украине

15:40
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Это случится уже в сентябре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче. Там он и сообщил о скором "эффектном" проявлении своей мирной миссии по Украине. По словам политика, это случится уже в сентябре. Однако Орбан не стал раскрывать деталей своего плана, но отметил, что работал над миротворческой миссией все лето, передает НСН со ссылкой на портал ATV.

Напомним, в начале июля Виктор Орбан в рамках так называемой мирной миссии побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне. В Кремле в целом позитивно приняли мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.

А вот Брюссель оказался недоволен действиями Орбана, потому что тот был якобы не уполномочен вести никакие "мирные миссии". Не добавило Венгрии "очков" и то обстоятельство, что страна выступила против ударов дальнобойным оружием по территории России.

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