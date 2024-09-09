Украинцев в Польше обяжут подписывать "антибандеровскую декларацию"

Националисты требуют приостановить выдачу видов на жительство

Выдачу постоянных видов на жительство в Польше гражданам Украины необходимо приостановить. Украинцы должны подписывать "антибандеровскую декларацию". Требования партии "Конфедерация польской короны" опубликовал депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун.

По данным коалиции националистов и евроскептиков, в настоящее время в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины. Первое требование к ним в списке, озаглавленном "Здесь Польша, а не Укропол" - приостановление разрешений на постоянное пребывание и ужесточение критериев предоставления польского гражданства.

Националисты требуют отказаться от "украинского компонента" при обучении украинских детей в польских школах и их полной полонизации. Еще одно требование - понижение прав украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства на Украине. А также все прибывающие в Польшу украинцы должны в обязательном порядке подписывать "антибандеровскую декларацию", передает РИА Новости.

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