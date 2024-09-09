ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подполье сообщило о подготовке Зеленским полумиллионной "армии вторжения"

16:33
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Удар запланирован на весну 2025 года

Владимир Зеленский готовит атаку на черноморский регион. С этой целью украинский лидер собирает "армию вторжения",удар запланирован на весну 2025 года, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Маски сброшены": НАТО поддержало вторжение ВСУ в Курскую область
МИД России заявил о вовлеченности США во вторжение ВСУ в Курскую область

По данным подпольщика, Киев намерен набрать как минимум полмиллиона военнослужащих. Что касается их подготовки – это, конечно, не супербойцы, но, как считает Лебедев, вполне соответствуют мобилизованным в российскую армию.

Эксперт считает: чтобы обезопасить черноморский регион, необходимо взять Одессу. По его мнению, контроль над этим городом позволит обезопасить Крым, Новороссийск и в целом побережье Черного моря от ударов ВСУ, передает телеканал "Царьград".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.