Удар запланирован на весну 2025 года

Владимир Зеленский готовит атаку на черноморский регион. С этой целью украинский лидер собирает "армию вторжения",удар запланирован на весну 2025 года, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщика, Киев намерен набрать как минимум полмиллиона военнослужащих. Что касается их подготовки – это, конечно, не супербойцы, но, как считает Лебедев, вполне соответствуют мобилизованным в российскую армию.

Эксперт считает: чтобы обезопасить черноморский регион, необходимо взять Одессу. По его мнению, контроль над этим городом позволит обезопасить Крым, Новороссийск и в целом побережье Черного моря от ударов ВСУ, передает телеканал "Царьград".

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