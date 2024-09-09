Собянин: Более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях диаметра

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за год по МЦД-4 совершено более 75 млн поездок. При этом подвижной состав на МЦД-4 будет полностью обновлен к концу 2025 года.

"МЦД-4 стал самым протяженным, его длина — 86 километров. Он прошел через всю столицу и соединил подмосковные Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе", — написал Мэр Москвы.

Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях диаметра (около 70 процентов от общего числа).

На МЦД-4 ходят современные поезда. В мае здесь запустили "Иволгу 4.0". Полностью обновить подвижной состав, в том числе на маршрутах дальнего пригорода, планируется к концу 2025 года.

Искусственный интеллект сформировал программу концертов для Недели современной музыки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба концертного зала "Зарядье".

"Сочинения современных композиторов прозвучат в концертом зале "Зарядье" с 8 по 12 января. В исполнении камерного оркестра im SPIEGEL, творческого объединения mader nort, Île Thélème Ensemble, участников лаборатории для молодых композиторов "Открытый космос" и солистов CEAM. Программу концертов сформировал искусственный интеллект", – говорится в сообщении.

Как уточняется, программы составлялись с применением популярных платформ. Каждой нейросети был дан одинаковый промт – составить порядок исполнения произведений и объяснить логику предложенной концепции, а исполнителям предстояло выбрать наиболее подходящий вариант и прокомментировать ее работу.

Кроме этого, отметили в пресс-службе, ансамбль проекта mader nort с помощью платформы машинного обучения напишет партию птиц для сочинения Павла Карманова "Ре мажор II" для двух фортепиано и электроники.

"Влияние искусственного интеллекта сложно переоценить. Он уже проник практически во все материальные сферы нашей жизни, и нам стало интересно применить его возможности и в сфере духовной – создании концертов академической музыки. Такие тенденции нельзя игнорировать – особенно в контексте Недели современной музыки", – приводятся в сообщении слова генерального директора зала "Зарядье" Ивана Рудина.

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