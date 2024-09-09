Участники "Миллиона призов" пожертвовали 53 млн рублей на благотворительность

Участники "Миллиона призов" направили на благотворительность более 53 млн рублей

Более 53 млн рублей отдали на благотворительность участники "Миллиона призов". Участники акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва" программы "Миллион призов" уже направили на благотворительность более 53,2 миллиона рублей. Сделать пожертвование можно с помощью призовых баллов, которые разыгрывали среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

Почти 31,8 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители призовой акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Остальные средства в размере 21,4 миллиона рублей перечислили благотворительным организациям, помогающим тяжелобольным людям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Розыгрыши проводились среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победители получили одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Каждый балл равен одному рублю. Выигрыш можно обменять на скидки у партнеров акции или пожертвовать на благотворительность.

Победителями розыгрышей программы стали более 1,7 миллиона человек. Всем им направят СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции. Последний, третий розыгрыш программы "Миллион призов" прошел утром 9 сентября. Проверить его результаты можно, авторизовавшись на странице акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва".

Для получения призовых баллов необходимо до 30 сентября активировать уникальный код участника на сайте программы "Миллион призов". Только после этого призовые баллы можно будет обменять на промокоды у партнеров акции или направить в благотворительный фонд. Промокоды действительны до 15 декабря включительно.

"Миллион призов"— программа, благодаря которой москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 партнеров-организаций, а также направлять средства на благотворительность. С момента появления такой возможности участники городских проектов перевели в благотворительные фонды более 465 миллионов рублей.

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления".

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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