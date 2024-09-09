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Лавров назвал условие переговоров по украинскому конфликту

17:04
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Главное – не место, а суть обсуждения

Обсуждать возможное место встречи по урегулированию украинского конфликта Москва готова – но только после того, как поймет, о чем пойдет речь на переговорах, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул: речь не о том, где собраться и в каком составе – а о том, что обсуждать.

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Прежде, чем такая встреча состоится, Россия должна увидеть серьезную готовность оппонентов защищать права человека, подчеркнул российский министр. Лавров напомнил, что Запад эти права гордо выносит на своих знаменах по любому вопросу - но только не по украинскому.

Когда в Москве увидят такую готовность, стороны легко договорятся и о месте проведения встречи, убежден Лавров. Дипломат заметил: все, кто проявляет интерес к содействию в урегулировании, должны это осмыслить и применить такой подход на практике, передает РИА Новости.

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