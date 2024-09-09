Лавров назвал условие переговоров по украинскому конфликту

Главное – не место, а суть обсуждения

Обсуждать возможное место встречи по урегулированию украинского конфликта Москва готова – но только после того, как поймет, о чем пойдет речь на переговорах, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул: речь не о том, где собраться и в каком составе – а о том, что обсуждать.

Прежде, чем такая встреча состоится, Россия должна увидеть серьезную готовность оппонентов защищать права человека, подчеркнул российский министр. Лавров напомнил, что Запад эти права гордо выносит на своих знаменах по любому вопросу - но только не по украинскому.

Когда в Москве увидят такую готовность, стороны легко договорятся и о месте проведения встречи, убежден Лавров. Дипломат заметил: все, кто проявляет интерес к содействию в урегулировании, должны это осмыслить и применить такой подход на практике, передает РИА Новости.

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