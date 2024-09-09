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Российские войска оттеснили ВСУ в Харьковской области

17:35
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

ВС России продвигаются по левому берегу реки Оскол

Тяжелые бои продолжаются за освобождение Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его данным, также позиционные сражения идут на севере Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что группировка "Север" нанесла поражение ВСУ около Волчанска. Также поражены украинские части в районе Глубокого и Старицы.

По данным Ганчева, более активные действия происходят на сватовско-купянском направлении. Здесь российские войска оттесняют ВСУ, продвигаясь по левому берегу реки Оскол. Подразделения ВС России идут вглубь позиции врага, приводит слова Ганчева РИА Новости.

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