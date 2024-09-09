ВС России продвигаются по левому берегу реки Оскол

Тяжелые бои продолжаются за освобождение Волчанска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его данным, также позиционные сражения идут на севере Харьковской области.

Ранее сообщалось, что группировка "Север" нанесла поражение ВСУ около Волчанска. Также поражены украинские части в районе Глубокого и Старицы.

По данным Ганчева, более активные действия происходят на сватовско-купянском направлении. Здесь российские войска оттесняют ВСУ, продвигаясь по левому берегу реки Оскол. Подразделения ВС России идут вглубь позиции врага, приводит слова Ганчева РИА Новости.

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