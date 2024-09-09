В НАТО заявили о возросшем риске прямого столкновения с Россией

Альянс ожидает "драматической эскалации"

Кремль ведет интенсивную бомбардировочную кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины. На этом фоне отправка Ираном баллистических ракет России станет "драматической эскалацией" конфликта, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что на выходных Румыния отследила российский беспилотник, который якобы нарушил ее воздушное пространство. Напряжения добавила и Латвия, заявив о крушении якобы российского дрона в Резекненском крае.

НАТО опасается эскалации конфликта с Россией, который может перейти в ядерную войну, пишут эксперты агентства. При этом они признают, что альянс вряд ли поставит защитный щит над украинским воздушным пространством.

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