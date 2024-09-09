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Австрия отказалась принимать высланных из Германии мигрантов

19:13
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Полиция получила четкие инструкции

Отвергнутых Германией мигрантов Австрия не примет. Об отказе Вены пускать в страну высланных немецкими властями иностранцев заявил австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер.

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Как сказал Карнер в интервью Bild, в этом вопросе нет места для маневра. Мигранты, в случае их высылки из ФРГ или отказа во въезде в Германию, не попадут в Австрию – соответствующее указание уже получил директор федеральной полиции.

Глава австрийского МИД прокомментировал заявления немецких политиков об ограничении миграционного притока в страну. Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов. А с 16 сентября планируется ввести полный пограничный контроль.

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