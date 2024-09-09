Мишустин посетил технопарк в Ташкенте

у Москвы и Ташкента есть все условия утроить взаимный товарооборот

Глава российского кабмина Михаил Мишустин с официальным визитом в Ташкенте. На завтра запланирована встреча с президентом Узбекистана.

А сегодня программа началась с церемонии в мемориальном комплексе Парк Победы, Михаил Мишустин и премьер республики Абдулла Ариповвозложили цветы к монументу "Ода стойкости".

Главы правительств посетили в Ташкенте технопарк, где реализуются совместные с российским бизнесом проекты. На площадке налажен выпуск широкого ассортимента продукции от сэндвич панелей до бытовой техники, партнеры - известные бренды.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании Совместной Комиссии России и Узбекистана, у Москвы и Ташкента есть все условия утроить взаимный товарооборот.

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