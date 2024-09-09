ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от онкологии

19:34
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Принцесса намерена вернуться к обязанностям члена королевской семьи

Кейт Миддлтон в скором времени вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи. Принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака, и примет участие в нескольких публичных мероприятиях, пишет Daily Mail.

Больную раком Кейт Миддлтон привезли в церковь
Кейт Миддлтон удалили опухоль в голове

Миддлтон заявила, что приоритет для нее сейчас - делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака. В то же время, она с нетерпением ждет возвращения к работе.

Принцесса Уэльская перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией, которую она перенесла в январе 2024 года. В конце концов, чтобы пресечь слухи, Миддлтон пришлось публично признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. Менее месяца назад британские СМИ сообщали со ссылкой на придворные источники, что планов относительно возвращения принцессы к прежнему графику работы нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.