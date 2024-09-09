Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от онкологии

Принцесса намерена вернуться к обязанностям члена королевской семьи

Кейт Миддлтон в скором времени вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи. Принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака, и примет участие в нескольких публичных мероприятиях, пишет Daily Mail.

Миддлтон заявила, что приоритет для нее сейчас - делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака. В то же время, она с нетерпением ждет возвращения к работе.

Принцесса Уэльская перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией, которую она перенесла в январе 2024 года. В конце концов, чтобы пресечь слухи, Миддлтон пришлось публично признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. Менее месяца назад британские СМИ сообщали со ссылкой на придворные источники, что планов относительно возвращения принцессы к прежнему графику работы нет.

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