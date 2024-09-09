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В Женеве признали применение украинской армией кассетных боеприпасов

20:05
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

ВСУ используют мины турецкого и израильского производства

Кассетные боеприпасы турецкого и израильского производства используют Вооруженные силы Украины в конфликте против России. Кто именно поставил Киеву эти боеприпасы, пока установить невозможно. Об этом говорится в докладе женевской организации "Коалиция против кассетных боеприпасов" за 2024 год.

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Организация, в частности, проверяет выполнение подписанной 108 странами Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей применение такого оружия. В докладе отмечено, что в декабре 2022 года были сфотографированы снаряды с кассетными боеприпасами израильского и турецкого производства, которые находились в распоряжении ВСУ.

Правительственные чиновники Турции и Украины опровергли сообщения о передаче кассетных боеприпасов Украине. Однако в августе 2023 года в соцсетях снова появились фотографии, на которых были отчетливо видны 155-мм кассетные боеприпасы M483A1 турецкого производства, которые использовались на Украине ВСУ. По данным экспертов организации, украинские военные применяют также подобные снаряды, поставленные Польшей, передает РИА Новости.

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