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Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу

22:31
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Премия Толстого ежегодно будет присуждаться за значительный вклад в сохранение мира

Первым лауреатом Международной премии мира имени Льва Толстого стал Африканский Союз - церемония награждения этим вечером состоялась в Москве. 

На исторической сцене Большого театра собрались ведущие общественные и политические деятели, представители искусства, в том числе и гости из зарубежных стран. Торжество специально приурочили ко дню рождения Льва Николаевича Толстого, ведь произведения великого русского писателя известны всему миру.

Премия Толстого ежегодно будет присуждаться за значительный вклад в сохранение мира, активную миротворческую деятельность, а также за достижения в сфере благотворительности, культуры и образования. Сегодня уникальную именную медаль с автографом классика вручил председателю Африканского союза народный артист России Валерий Гергиев.

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Первая премия мира имени Льва Толстого
Первая премия мира имени Льва Толстого
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