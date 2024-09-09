ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киевский режим объявил обязательную эвакуацию в Сумской области

20:53
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Также эвакуируют жителей Харьковской области Украины

Киевский режим объявил обязательную эвакуацию в Сумской области. Пока эта мера касается жителей трех населенных пунктов в Шосткинском районе, сообщили в областной военной администрации.

В Покровске в ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
Жителей Брянской области предупредили о фейковых звонках об эвакуации

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба. В итоге объявлена обязательная эвакуация из Глухова, Свессы и Эсмани.

Принудительную эвакуацию украинские власти регулярно устраивают в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей - хотя часть жителей категорически отказывались выезжать. Идет эвакуация в срочном порядке и в Харьковской области Украины. Некоторые районы в результате остались почти без жителей, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.