Также эвакуируют жителей Харьковской области Украины

Киевский режим объявил обязательную эвакуацию в Сумской области. Пока эта мера касается жителей трех населенных пунктов в Шосткинском районе, сообщили в областной военной администрации.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба. В итоге объявлена обязательная эвакуация из Глухова, Свессы и Эсмани.

Принудительную эвакуацию украинские власти регулярно устраивают в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей - хотя часть жителей категорически отказывались выезжать. Идет эвакуация в срочном порядке и в Харьковской области Украины. Некоторые районы в результате остались почти без жителей, передает РИА Новости.

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