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Киев попросил соседей выдать поддержавшего УПЦ депутата Рады

21:26
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Дмитрук объявлен в международный розыск

Офис генпрокурора Украины обратился к странам-партнерам с запросом о задержании и временном аресте Артема Дмитрука. Депутата Верховной рады обвиняют в нападении на военного и правоохранителя.

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Печерский районный суд Киева ранее избрал Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. Была инициирована процедура международного розыска. Утверждалось, что подозреваемый нелегально выехал с Украины – как пишут СМИ, через Молдавию.

Прокурорский запрос опубликовал в Telegram сам депутат. Дмитрук назвал все обвинения сфабрикованными: по его словам, его преследуют за то, что он выступает в защиту канонической Украинской православной церкви. Парламентарий сообщил, что членов его семьи дважды пытались похитить в Европе. Дмитрук ранее выступал за блокировку в Раде скандального законопроекта о запрете УПЦ и скорейшее начало переговоров с Россией.

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