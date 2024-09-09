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Новое соглашение по транзиту нефти из России через Украину вступило в силу

21:55
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Риски взяла на себя венгерская компания MOL

Российская нефть, поступающая по нефтепроводу "Дружба" для стран Европы, с 9 сентября переходит в собственность венгерской компании MOL на границе Белоруссии и Украины. Это условия нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину.

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Ранее власти Венгрии заявили, что MOL готова взять на себя риски по доставке нефти от российско-украинской границы - и оплатить разницу в цене, если Киев примет эту схему. В итоге компания заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов, которое позволит обеспечить бесперебойные поставки сырой нефти по нефтепроводу "Дружба" - через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию.

В заявлении MOL подчеркивается, что новый порядок получения нефти не нарушает соответствующие санкции. Также он полностью соответствуют нормам ЕС и Украины. Украина ранее остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение транзита координировалось из Брюсселя, передает РИА Новости.

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