Apple представила новые айфоны

Смартфоны оснащены процессором A18

Компания Apple анонсировала умные iPhone 16 с новым дизайном. Так, был представлен базовый iPhone 16 и модель с увеличенным экраном iPhone 16 Plus, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Рассказываем, какие изменения получили представители нового поколения айфонов.

Как отмечает РИА Новости, компания представила "младшие" модели Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия c диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.

Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые стройства на 40% быстрее по сравнению с прошлогодним Apple 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram