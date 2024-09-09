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Apple представила новые айфоны

22:05
  • понедельник
  • 09 сентября 2024

Смартфоны оснащены процессором A18

Компания Apple анонсировала умные iPhone 16 с новым дизайном. Так, был представлен базовый iPhone 16 и модель с увеличенным экраном iPhone 16 Plus, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Рассказываем, какие изменения получили представители нового поколения айфонов.

Как отмечает РИА Новости, компания представила "младшие" модели Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия c диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.

Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые стройства на 40% быстрее по сравнению с прошлогодним Apple 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи.

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