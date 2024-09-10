Канцлер ФРГ заговорил о переговорах с Россией

Почему Олаф Шольц - один из главных покровителей киевского режима - заговорил о возможности переговоров с Россией? Стоит ли за этим желание потянуть время и дать Украине передышку? Или на Западе поняли, что курс на поддержание конфликта не только обречен на провал, но и затягивает европейскую экономику в глубокий кризис?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Шольц никому не нужен - даже в своей собственной Германии. И он ничего не может, потому что если бы он мог хоть что-нибудь, то по уцелевшей нитке "Северных потоков" он бы сосал газ. А так он надеется, что, может быть, в Америке к власти придет Трамп и Трамп его оставит", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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