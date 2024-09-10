Трамп и Харрис пустились во все тяжкие

Республиканцы троллят оппонентов

Дональд Трамп или Камала Харрис - кто более Америке ценен? И вообще, куда она катится, Америка? Не дает ответа большая страна.

В преддверии теледебатов Трамп-Харрис претенденты на высший государственный пост пустились во все тяжкие, пытаясь сразить аудиторию своей оригинальностью.

"Я чувствую. Нас ждет светлое будущее. Мы изберем себе президента, который будет руководить страной честно и по справедливости. И этим президентом стану я", - заявила Харрис.

Стеклянный шар - отличное устройство, через которое Камала Харрис видит светлое будущее Америки. Приемы заправской гадалки - это, конечно, гораздо веселее, чем номера полуживого Байдена. Но инструментарий странный для серьезного политика. Пророки разного калибра, даже не заглядывая в хрустальный шар, уже знают, чья возьмет.

Историк Аллан Лихтман, считающий себя новым Нострадамусом, уверенно смотрит в будущее: "Я предсказываю, что Камала Харрис станет первой женщиной-президентом в истории Соединенных Штатов". Только вот перед дебатами ставки на платформе "Полимаркет" говорят об обратном. Аудитория ставит на Трампа 52 процента против 48 на Харрис.

Вот реклама на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Трамписты откровенно троллят оппонентов: "Голосуй за Харрис! Она обещает бесплатную операцию по смене пола для ваших детей". Тема для Америки болезненная. Переходить из пола в пол - занятие почти рутинное, только консервативная Америка плюется от всех этих гендерных фокусов. Да еще Владимир Путин с улыбкой говорит о поддержке Камалы Харрис и ее заразительном смехе.

Неотесанный, хамоватый и пробивной Трамп, всегда беспричинно веселая Харрис… Делайте ставки - и заглядывайте в стеклянный шар!

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