Гвардии ефрейтор Сергей Матякубов обнаружил замаскированную в лесополосе вражескую гаубицу и передал ее координаты на командный пункт

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Илья Шманёв с сослуживцами во время штурма вражеского опорника попал под минометный обстрел ВСУ. Один из наших военнослужащих был ранен. Илья оказал ему первую помощь и вынес в безопасное место, а после вернулся и продолжил бой.

Гвардии ефрейтор Сергей Матякубов обнаружил замаскированную в лесополосе вражескую гаубицу и передал ее координаты на командный пункт. Орудие вместе с расчетом было уничтожено, противник лишился огневой поддержки.

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