Гвардии ефрейтор Сергей Матякубов обнаружил замаскированную в лесополосе вражескую гаубицу и передал ее координаты на командный пункт
Минобороны представило новых героев спецоперации.
Ефрейтор Илья Шманёв с сослуживцами во время штурма вражеского опорника попал под минометный обстрел ВСУ. Один из наших военнослужащих был ранен. Илья оказал ему первую помощь и вынес в безопасное место, а после вернулся и продолжил бой.
Гвардии ефрейтор Сергей Матякубов обнаружил замаскированную в лесополосе вражескую гаубицу и передал ее координаты на командный пункт. Орудие вместе с расчетом было уничтожено, противник лишился огневой поддержки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram