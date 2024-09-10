Попытка атаки беспилотников на Москву. Что известно

Сбито не менее 14 БПЛА

Как сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин, не менее 14 беспилотников сбиты силами ПВО при попытке атаки на Москву и Московскую область.

БПЛА сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Раменском повреждены многоквартирные дома. В Спортивном проезде загорелись квартиры в районе 11-12-го этажей. Погибла 46-летняя женщина, пострадали три человека. На месте ЧП работают оперативные службы. Кроме того, еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице в Раменском, повреждена квартира на 9-м этаже, есть один пострадавший.

Осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

Перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы. Водителей просят выбирать пути объезда. Аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно не принимают и не отравляют рейсы.

Минобороны России сообщило, что ПВО за ночь перехватила и уничтожила 144 беспилотника над девятью регионами центра России, в том числе над Подмосковьем.

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