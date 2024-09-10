Reuters: выходцы из РФ образовали в Сербии "мини-Россию"

Россияне составляют в стране заметную диаспору

В Сербии граждане РФ образовали "мини-Россию". Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сербских чиновников и эмигрантов.

По данным агентства, за последние годы россияне составили в Сербии заметную диаспору — в 2022-2023 годах более 30 тысяч россиян получили там вид на жительство. В стране открываются российские клубы, медучреждения, школы и детские сады.

В материале утверждается, что многие граждане РФ испытывают сложности в интеграции в сербское общество, поэтому предпочитают находиться в кругу соотечественников.

4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии заявил, что русский и сербский народы объединяют исторические корни и духовная близость.

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