Reuters: выходцы из РФ образовали в Сербии "мини-Россию"

Россияне составляют в стране заметную диаспору
В Сербии граждане РФ образовали "мини-Россию". Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сербских чиновников и эмигрантов.
По данным агентства, за последние годы россияне составили в Сербии заметную диаспору — в 2022-2023 годах более 30 тысяч россиян получили там вид на жительство. В стране открываются российские клубы, медучреждения, школы и детские сады.
В материале утверждается, что многие граждане РФ испытывают сложности в интеграции в сербское общество, поэтому предпочитают находиться в кругу соотечественников.
4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии заявил, что русский и сербский народы объединяют исторические корни и духовная близость.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram