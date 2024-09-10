В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребёнок

Пожарные тушат возгорание в многоквартирном доме

Девятилетний ребёнок погиб во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском, сообщил Воробьёв. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место, пожарные тушат огонь.

Ещё один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все службы, есть один пострадавший.

Губернатор также сообщил об уничтожении 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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