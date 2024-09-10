Ликвидировано более 40 вражеских опорников и 34 единицы вооружения

В зоне СВО подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ, ликвидировали более 40 вражеских опорников и 34 единицы вооружения, в том числе три станции РЭБ "Анклав", шесть складов боеприпасов и 12 пунктов управления БПЛА. Только на этом участке фронта потери боевиков составили до 620 человек.

Расчеты РСЗО "Град" с расстояния 30 километров уничтожили ротный опорный пункт противника. Замаскированные позиции врага вскрыли беспилотники "Орлан" и передали координаты артиллеристам. Чтобы нанести максимальный урон обороне неприятеля, применяют осколочно-фугасные боеприпасы. "Ураганы" способны поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Точки для стрельбы наши бойцы иногда меняют до 10 раз за сутки.

На авдеевском направлении снайперы группировки "Центр" скрытно ликвидировали пулеметчиков ВСУ и сорвали ротацию противника на позициях. Несмотря на минные заграждения, артобстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских дронов, наши снайперы сработали ювелирно - уничтожили цели на дистанции до тысячи метров и поддержали наступление штурмовых отрядов.

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