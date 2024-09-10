ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ

08:31
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Ликвидировано более 40 вражеских опорников и 34 единицы вооружения

В зоне СВО подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ, ликвидировали более 40 вражеских опорников и 34 единицы вооружения, в том числе три станции РЭБ "Анклав", шесть складов боеприпасов и 12 пунктов управления БПЛА. Только на этом участке фронта потери боевиков составили до 620 человек.

Расчеты РСЗО "Град" с расстояния 30 километров уничтожили ротный опорный пункт противника. Замаскированные позиции врага вскрыли беспилотники "Орлан" и передали координаты артиллеристам. Чтобы нанести максимальный урон обороне неприятеля, применяют осколочно-фугасные боеприпасы. "Ураганы" способны поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Точки для стрельбы наши бойцы иногда меняют до 10 раз за сутки.

На авдеевском направлении снайперы группировки "Центр" скрытно ликвидировали пулеметчиков ВСУ и сорвали ротацию противника на позициях. Несмотря на минные заграждения, артобстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских дронов, наши снайперы сработали ювелирно - уничтожили цели на дистанции до тысячи метров и поддержали наступление штурмовых отрядов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.