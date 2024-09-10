Российские войска продолжают выбивать радикалов с территории Курской области

Точные удары по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ нанесли вертолеты Ми-28НМ

Российские войска продолжают выбивать противника с территории Курской области. Очередное огневое поражение боевикам с закрытых позиций нанесли танкисты группировки "Север".

Экипажи планомерно уничтожают разрозненные мобильные группы ВСУ, пехоту, бронетехнику, вооружение и укрепленные позиции врага. Координаты передает воздушная разведка. Наши танки надежно замаскированы. На случай нападения дронов противника оснащены современными средствами РЭБ и усиленной динамической защитой. Дополнительную безопасность обеспечивает группа прикрытия.

Точные удары по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ нанесли вертолеты Ми-28НМ. "Ночные охотники" поразили все заданные цели и вернулись на площадку вылета для подготовки к новым боевым заданиям.

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