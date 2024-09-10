Израильская армия обстреляла лагерь беженцев

Погибли не менее 40 человек

В секторе Газа израильская армия подвергла обстрелу гуманитарную зону в Хан-Юнисе. Погибли не менее 40 человек, около 60 ранены.

Лагерь беженцев был атакован ночью, когда в палатках находились люди. Как сообщают очевидцы, под горами песка оказались погребены целые семьи. Глубина воронок от израильских ракет достигает девяти метров.

В ЦАХАЛ сообщили, что целью удара была группа бойцов и командиров ХАМАС. Однако в палестинском движении уже заявили: в лагере на момент обстрела находились лишь мирные жители.

Новым атакам ВВС Израиля подвергся этой ночью и юг Ливана, удары наносились по объектам шиитского движения "Хезболла".

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