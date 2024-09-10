ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Не менее 18 человек стали жертвами наводнений в Марокко

08:55
  • вторник
  • 10 сентября 2024

За два дня в стране выпала полугодовая норма осадков

Не менее 18 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Марокко. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

За два дня в стране выпала полугодовая норма осадков. Ливни сопровождались грозами и ураганным ветром. В горах сошли оползни.

На улицах городов - вода по пояс. На большой части территории королевства нарушено электро- и водоснабжение, телефонная связь, повреждены дороги. Полностью или частично обрушились 80 жилых домов. Среди погибших есть иностранцы - граждане Испании, Канады и Перу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Наводнение в Марокко
Наводнение в Марокко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.