Не менее 18 человек стали жертвами наводнений в Марокко

За два дня в стране выпала полугодовая норма осадков

Не менее 18 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Марокко. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

За два дня в стране выпала полугодовая норма осадков. Ливни сопровождались грозами и ураганным ветром. В горах сошли оползни.

На улицах городов - вода по пояс. На большой части территории королевства нарушено электро- и водоснабжение, телефонная связь, повреждены дороги. Полностью или частично обрушились 80 жилых домов. Среди погибших есть иностранцы - граждане Испании, Канады и Перу.

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