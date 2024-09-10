Информация о гибели девятилетнего ребёнка не подтвердилась

В результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, три человека пострадали. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Информация о гибели девятилетнего ребёнка в результате атаки не подтвердилась, добавил губернатор.

Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую больницу. Воробьёв также сообщил, что в пунктах временного проживания заселены 43 человека.

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