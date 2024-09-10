ВСУ предприняли новую попытку массированной атаки по российской территории. Главное

Ночью расчеты ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских БПЛА

Киевские националисты предприняли новую попытку массированной атаки по российской территории. По данным Минобороны, ночью расчеты ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских БПЛА самолетного типа над центральными регионами. 72 из них сбиты в Брянской области, еще 20 - в небе над Подмосковьем. В результате удара беспилотников по городу Раменское погибла мирная жительница, еще три человека пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Пожар, возникший в многоэтажке в результате отражения атаки беспилотника, потушен, жителей соседних пяти домов эвакуировали. На месте работает штаб, экстренные службы, криминалисты. Людей размещают в пунктах временного пребывания.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что вражеский беспилотник сбит в Раменском городском округе. Пострадали два дома. В одном из них - в Спортивном проезде - загорелись квартиры в районе 11-12-го этажей. Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице - там повреждена квартира на 9-м этаже. Один человек пострадал. Туда также выехали экстренные службы.

Информация о гибели 9-летнего ребенка, появившаяся ранее в СМИ, не подтвердилась. Погибла 46-летняя женщина. Пострадали три человека, они госпитализированы. Съемочная группа "ТВ Центра" пообщалась с жителями поврежденных домов. Они сохраняют спокойствие. Рассказывают о ночном происшествии.

Вот нам лично в окно влетело. Влетел кусок снаряда с огнем вместе. Стекла - все повыбивало. Спали мы возле окна. Волной все вынесло аж до коридора. Я помню, что произошел очень сильный бабах - он был настолько громкий, что мне казалось, просто барабанные перепонки лопнут. Мы выглядываем в окно - уже буквально через пару минут там стояла реанимация. То есть очень оперативно службы отреагировали, по крайней мере реанимация точно. Мы выглядывали когда в окно, был дым, пахло порохом.

На место падения обломков БПЛА в Раменском прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поговорил с жителями, выслушал доклад сотрудников МЧС. Жильцов еще пяти домов, расположенных рядом с тем, в который ударил БПЛА, тоже эвакуировали. Власти Подмосковья проведут ремонт поврежденных квартир - а это 54 квартиры из 102, что находятся в доме.

Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания. Кто-то до окончания ремонта решил остановиться в гостинице, кто-то - у родственников. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил подчиненным контролировать оказание помощи пострадавшим. Открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Следственный комитет России по факту массированной атаки украинских БПЛА возбудил уголовное дело о теракте.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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