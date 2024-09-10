Счет на дни: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Трубина

Ребенок уже перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Мише Трубина из Краснодара. У мальчика смертельное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства, которая уже дала метастазы. Ребенок перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Лечение помогло. Но болезнь очень коварна и может вернуться в любой момент. Чтобы ее победить окончательно, Мише требуется срочная трансплантация костного мозга, а также специальная сопроводительная терапия. Стоимость необходимого лечения - почти три с половиной миллиона рублей. У многодетной семьи таких денет нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Годовалый Миша всегда беспокоится, когда врач осматривает его животик. Ребенок еще ничего не понимает, но безошибочно чувствует, где скрывается смертельная опасность для его организма.

"У Миши - нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии с поражением печени и забрюшинных лимфатических узлов. Страшную болезнь выявили в возрасте одного месяца по данным узи-скрининга", - рассказала Ольга Богданова, врач НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой.

Этот маленький человек мужественно сражается за свою только что начавшуюся жизнь. Позади сложнейшая операция по удалению опухоли и целых шесть курсов высокодозной химиотерапии. Но, к сожалению, анализы показывают, что очаги злокачественных клеток все еще сохраняются. Ребенку необходима срочная трансплантация костного мозга - она поможет перенастроить иммунную систему.

"Времени ждать у нас нет, так как если мы будем ждать длительный срок после завершения химиотерапии, мы потеряем тот ответ, который мы получили. И болезнь может прогрессировать за это время", - добавила врач.

Пересадка и все лекарства сопроводительной терапии, которые требуются Мише, стоят очень дорого. Почти 3,5 миллиона рублей. Такую огромную сумму родители не смогут собрать в самые короткие сроки.

Ребенок появился на свет в тройне, это был неожиданный и очень счастливый сюрприз для молодой семьи. Миша - самый маленький, его вес при рождении - всего 1600 граммов. Сейчас мальчик лечится в Санкт-Петербурге. А двое братиков остались в родном Краснодаре с родственниками. Разлука семье дается непросто.

"Очень тяжело, когда ты с одним где-то далеко, а там еще двое, еще такие же половинки меня, которым ты ничего не успела дать, почувствовать, какие они, какие у них характеры", - говорит мама.

Пересадка мальчику жизненно необходима как можно скорее - организм восстановился после химиотерапии, и болезнь ненадолго замерла. Но если не продолжать лечение, наступит рецидив, снова появятся метастазы. И тогда ребенок погибнет.

Мама умоляет всех неравнодушных откликнуться и помочь поскорее собрать необходимую сумму на операцию и препараты. Она отказывается верить, что ее маленький сын может умереть, ведь существует реальная возможность его вылечить.

Счет у Миши идет на дни. Он уже меньше улыбается и больше капризничает. Мама с ужасом замечает, что болезнь отвоевывает свои позиции. И это самое страшное, что может видеть любая мать.

Единственное, что сейчас остается, - изо всех сил верить, что кошмар наяву останется позади, наступит день, когда все три любимых сына будут играть вместе. А будущей весной семья отпразднует тройной день рождения, и все будет хорошо.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Трубина, программа 2074

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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