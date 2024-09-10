ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над Россией

Атакованы центральные регионы
Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 144 беспилотника над регионами России.
20 беспилотников сбиты над Московской областью, а именно - в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Еще 72 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, 8 – над Белгородской, 7 – над Калужской, 5 – над Воронежской, 4 – над Липецкой областью и один над Орловской областью.
Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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