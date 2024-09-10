ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бог дал! Бог взял!": Лариса Долина обнародовала заявление

08:18
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Певица стала жертвой мошенников

В результате хитроумной преступной аферы Лариса Долина осталась без элитной недвижимости в центре Москвы и нескольких миллионов рублей. Сообщается, что в общей сумме артистка потеряла порядка 200 миллионов рублей. Сейчас этим делом занимается полиция. Квартира арестована, любые действия с ней невозможны.

Однако Лариса Долина старается не унывать. Она продолжает работать, но предпочитает не распространяться о беде, которая с ней приключилась. Говорят, на фоне шумихи и внушительных потерь прославленная исполнительница подняла свой гонорар. Сдаваться певица не намерена. Она хочет вернуть себе квартиру и уже подала в суд.

"Мой голос - мой жизненный стимул, моя сила, моя главная составляющая, мой выход во Вселенную и мое обращение к тем, кто готов меня слушать. Мой голос - мое достояние, мое нутро, моя главная мотивация выходить на сцену… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса!
Бог дал! Бог взял!" - заявила Лариса Долина в своем телеграм-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Лариса Долина
Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.