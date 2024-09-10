"Бог дал! Бог взял!": Лариса Долина обнародовала заявление

Певица стала жертвой мошенников

В результате хитроумной преступной аферы Лариса Долина осталась без элитной недвижимости в центре Москвы и нескольких миллионов рублей. Сообщается, что в общей сумме артистка потеряла порядка 200 миллионов рублей. Сейчас этим делом занимается полиция. Квартира арестована, любые действия с ней невозможны.

Однако Лариса Долина старается не унывать. Она продолжает работать, но предпочитает не распространяться о беде, которая с ней приключилась. Говорят, на фоне шумихи и внушительных потерь прославленная исполнительница подняла свой гонорар. Сдаваться певица не намерена. Она хочет вернуть себе квартиру и уже подала в суд.

"Мой голос - мой жизненный стимул, моя сила, моя главная составляющая, мой выход во Вселенную и мое обращение к тем, кто готов меня слушать. Мой голос - мое достояние, мое нутро, моя главная мотивация выходить на сцену… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса!

Бог дал! Бог взял!" - заявила Лариса Долина в своем телеграм-канале.

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