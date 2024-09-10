Кремль объяснил нежелание Путина ехать в Нью-Йорк

США - не лучшее направление для поездок

В Кремле назвали заседание Генеральной Ассамблеи ООН в США не лучшим направлением для поездок президента Владимира Путина.

Соединенные Штаты не лучшим образом выполняют свои обязательства как страны – штаб-квартиры ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США <…> это не лучшее направление для поездок", - подчеркнул представитель Кремля.

79-е заседание ГА ООН пройдет в Нью-Йорке 22-23 сентября. От России поедет делегация из десяти человек во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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