Шойгу озвучил бескомпромиссное условие для переговоров с Киевом

Сергей Шойгу дал интервью телеканалу "Россия-24". Секретарь Совбеза России озвучил бескомпромиссное условие для переговоров с Киевом.

"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", - категорично заявил Шойгу.

Кроме того он подчеркнул, что стремление Киева осуществить ядерный террор в отношении Курской АЭС - "это верхний уровень терроризма". Шойгу уверен, что у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную станцию, но у них ничего не получилось.

Напомним, нападение ВСУ на Курскую область произошло рано утром 6 августа. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, введен режим КТО. Ранее в российском Генштабе заявляли, что продвижение противника остановлено.

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