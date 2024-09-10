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В трех московских аэропортах сняли ограничения

09:00
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Их вводили на на фоне атак украинских БПЛА

Временные ограничения, введенные в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" на фоне атак украинских беспилотников, сняты.
Попытка атаки беспилотников на Москву. Что известно

Работа "Внуково" и "Домодедово" приостанавливалась с 01:17 до 07:58 по московскому времени. "Жуковский" не работал с 01:46 до 07:58 по московскому времени.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - объяснили в Росавиации.

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников над Подмосковьем, а именно - в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате атаки погибла женщина, три человека пострадали.

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