Прокуратура открыла "горячую линию" после атаки БПЛА в Подмосковье

Дома будут восстановлены

Подмосковная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки украинских беспилотников.

В результате ночной атаки есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные жилые дома. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Раменском прокурор лично следит за ситуацией на местах.

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В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников над Подмосковьем, а именно - в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, три человека пострадали.

Сильные повреждения получил многоквартирный дом в Раменском на Спортивном проезде. Там повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. В первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. В другом доме, на Высоковольтной улице, загорелись пять балконов.

У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Вечером 10 сентября МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за атаки на несколько часов были закрыты московские аэропорты, также было перекрыто движение по Каширскому шоссе.

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