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"Очень все испугались": рассказ жительницы атакованного беспилотником дома в Раменском

09:27
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Люди покинули свои жилища

Девушка рассказала, что вместе с семьей проснулась в 4.10 утра от того, что беспилотник прилетел в их дом. Они увидели в окно, как со стороны первого подъезда идет дым. Отец выбежал на улицу и обнаружил, что там горят 11 и 12 этажи. По ее словам, к этому времени жители уже покинули дом и находились на воздухе. В этот момент приехали пожарные, а затем полицейские.

"Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали еще один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу. - Прим.ред.)", - приводит рассказ девушки РИА Новости.

В итоге вся ее семья оказалась на улице, а когда они захотели вернуться домой, их не пустили. Причем этот запрет касался жителей и других подъездов.

"Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - призналась жительница атакованного беспилотником дома в Раменском.

Напомним, системы противовоздушной обороны  (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 144 беспилотника над регионами России. Из них 20 сбиты над Московской областью, а именно - в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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