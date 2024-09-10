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В Перми мужчина убил следователя топором

10:43
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Он задержан

В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства руководителя Свердловского отдела СУ СКР по региону Евгения Середкина.

Дело расследуется по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Как стало известно "Ъ", убийство не связано со служебной деятельностью, оно произошло по бытовым мотивам на почве ревности. Тело следователя с многочисленными ранениями от ударов топором обнаружили в квартире.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По данным СМИ, задержанный - сожитель бывшей жены Середкина.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался убийством Евгения Середкина и поручил предоставить доклад о ходе расследования.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", — сообщается в telegram-канале ведомства.

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